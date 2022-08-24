Нижний Новгород, 24 августа, 2022, 20:24 — ИА Регнум. По предварительным расчетам, все мероприятия по тушению лесного пожара в Нижегородской области обойдутся в сумму около 100 млн рублей. Это питание находящихся на пожаре людей, привлечение «Авиалесоохраны» из Иркутска, других коллег из Тюмени и организация закупки топлива, рассказал президенту России Владимиру Путину губернатор Глеб Никитин.

Пресс-служба управления МЧС по Мордовии Спасатель на пожаре в мордовском заповеднике

«На сегодняшний день идёт заключение контрактов и подготовка итоговых расчётов с привлечёнными сторонними организациями», — добавил он.

По словам главы области, финансирование именно тушения пожаров составило 13,8 млн рублей за счет средств федеральной субвенции.

«По данному очагу, о котором я сейчас докладывал, данных средств будет недостаточно. Конкретная сумма будет известна после ликвидации лесного пожара», — заключил Никитин.

Кроме того, Нижегородская область направила заявки на компенсацию затрат по тушению лесного пожара, который перешел с территории Мордовского заповедника имени Смидовича в августе 2021 года.

«Там было потрачено 196 млн рублей. При этом регион с муниципалитетами потратил где-то около 49 млн рублей. Остальное — это затраты Российского федерального ядерного центра, то есть, по сути, «Росатома», — сказал губернатор и подчеркнул, что заявки в поддержку «Росатома» на компенсацию затрат также были направлены.

В завершении Никитин попросил главу государства, чтобы группировка сил и средств МЧС России, которая сейчас находится в месте тушения пожара, оставалась там до полной его ликвидации.

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Как сообщало ИА REGNUM, также в ходе доклада Никитин сообщил президенту о трех очагах пожара в районе Мулинского полигона. Возгорание продолжается с 19 августа. Площадь составляет 214 гектаров. По мнению главы области, данная ситуация требует особого контроля и внимания со стороны Минобороны РФ.

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