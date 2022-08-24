Новосибирск, 24 августа, 2022, 20:25 — ИА Регнум. В Новосибирской области базовый «набор первоклассника» обойдётся родителям в 24 975,12 рубля — для мальчика и 29 498,17 рубля — для девочки. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Первоклассники

«По сравнению с июлем 2021 года цены на наборы для первоклашек увеличились на 19,6% и 16% соответственно», — уточнил региональный орган статистики.

Отметим, что в базовый «набор первоклассника» входят одежда, обувь, школьные и канцелярские принадлежности. При этом в набор для мальчика включены девять наименований одежды и обуви (17 вещей) и 11 — для девочек (22 вещи). В него также входят пять учебников и четыре тетрадки, пять карандашей и пять ручек, один набор фломастеров и один альбом.

1 сентября 2022 года за парты только в Новосибирске сядут около 23 тысяч первоклассников.