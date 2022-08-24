Донецк, , 20:21 — REGNUM Военные решения на территории б. УССР принимает Пентагон, это касается в том числе и обстрелов жилых районов городов Донбасса, отметил 24 августа в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В чем смысл стрельбы? Нас подталкивают к попытке штурма. Владимир Путин штурмовщину отменил, и это очень важное и правильное решение. Нет всяким соревнованиям и подгонялкам на фронте. Конечно, людей наших, донецких, горловских, ясиноватских, — жалко. Но сегодня командиры цитируют Алексея Ермолова: «Штурм будет стоить дорого»», — отметил военкор.

Россия возьмёт своё и без штурмовщины, убежден Сладков.

24 августа в Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки противник выпустил по территории республики более 210 боеприпасов из РСЗО «Град» и «Ураган», ствольной артиллерии и минометов. Два мирных жителя погибли, четверо получили ранения.