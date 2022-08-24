Вашингтон, , 20:40 — REGNUM Генеральный директор Twitter Параг Агравал назвал заявления бывшего сотрудника компании о ненадежности системы безопасности социальной сети «фундаментально, технически и исторически неточными», сообщает 24 августа Reuters.

Twitter Esther Vargas

По информации издания, данное заявление Агравал сделал выступая перед сотрудниками во время общего собрания, на котором также присутствовал главный юрисконсульт Twitter Шон Эджетт.

Ранее бывший руководитель службы безопасности соцсети Питер Затко заявил, что Twitter ввела в заблуждение регулирующие органы, ложно заявив о надежной защите своих пользователей от хакеров и спама.

Затко написал 84-страничную жалобу, в которой говорится, что Twitter ложно утверждал, что у компании есть надежный план безопасности. По словам программиста, сам он предупреждал коллег о том, что соцсеть использует устаревшее и уязвимое программное обеспечение.

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