Симферополь, 24 августа, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Высокий уровень террористической опасности продлён в ряде районов Республики Крым до 20:00 8 сентября. Об этом 24 августа в телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым. Россия

«Высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов», — написал глава Крыма.

Также высокий уровень террористической опасности продолжит действовать на объектах министерства транспорта Республики Крым, министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, министерства здравоохранения Республики Крым, министерства топлива и энергетики Республики Крым, министерства промышленной политики Республики Крым, государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым, уточнил Аксёнов.

Глава Крыма подчеркнул, что в регионе принимаются все необходимые меры для безопасности жителей и гостей полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, «жёлтый уровень» опасности в Крыму действует с 11 апреля.