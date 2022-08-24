Екатеринбург, 24 августа, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Власти Латвии продолжают курс на уничтожение памяти о Советском Союзе. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук, комментируя снос памятника Освободителям Риги.

Kalnroze Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги

«Вся история отношений СССР и России с Прибалтикой в 20-м и 21-м веке — это чистая геополитика, связанная с расположением этих стран. Прибалтийские республики СССР значительно выделялись на фоне других республик. Они были присоединены к Советскому Союзу после ввода войск на их территорию примерно за год до начала Великой Отечественной войны. Потом они оказались под гитлеровцами, к которым немалая часть населения относилась благосклонно», — сказал эксперт.

Он также добавил, что на Западе не признавали прибалтийские республики в составе СССР и после окончания войны и писали резолюции по этому поводу. Пока Советский Союз прочно стоял на ногах, это непризнание не мешало Прибалтике развиваться в составе СССР, тем более что её снабжение очень отличалось в лучшую сторону от многих регионов СССР. Тем не менее националистические настроения в этих республиках сохранялись и тлели.

«Из состава СССР они ушли первыми. Я был в Риге и Юрмале в 1990 году, накануне распада СССР — там уже висели нынешние флаги Латвии и по улицам ходили «дружинники» с повязками такого же цвета, как их нынешний флаг, — причём вооруженные автоматами. Повторюсь: СССР ещё существовал. В этой связи нынешние события со сносом советских памятников — продолжение той политики, которую сначала тайно, а потом и явно десятилетиями проводили местные латвийские националисты. Это отказ от памяти, связанной с Советским Союзом. Плюс ко всему прибалтийские республики — в том числе и Латвия — имеют так называемый «бумажный» суверенитет — то есть лишены возможности защищать его при необходимости (ввиду малочисленности). В Евросоюз и НАТО их взяли как плацдарм на российском берегу Балтийского моря», — добавил Ющук.

«Отрабатывают они нахождение в НАТО и в Евросоюзе «словесными интервенциями» — то есть говорят гадости в адрес России в публичном поле. Ну и переживают, что если вдруг дойдёт до горячей фазы конфликта, то НАТО вряд ли будет их защищать: это нецелесообразно для НАТО. Вот, боятся — и делают. Впрочем, руководство Латвии, если что, наверняка успеет сбежать — там до границы рукой подать», — резюмировал Евгений Ющук.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в Риге демонтировали памятник Освободителям. Часть местных жителей выступила в защиту монумента. Некоторые протестующие были задержаны полицией.