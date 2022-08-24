Новосибирск, , 20:14 — REGNUM Любой мирный компромисс с Россией для сторонников радикальных подходов — политическая катастрофа. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог Сергей Бирюков, комментируя заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что киевскому режиму сейчас нужно отказаться от мирных переговоров с Россией.

Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Джонсон является сторонником радикальных подходов, последователи которых рассматривают эскалацию в отношениях с Россией как возможность извлечь максимальные политические дивиденды из складывающейся ситуации. Именно поэтому любой мирный компромисс с Россией считается Джонсоном и его единомышленниками политической катастрофой», — подчеркнул эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Борис Джонсон 24 августа приехал в Киев. Его визит приурочен к так называемому «дню независимости», который отмечает киевский режим.

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