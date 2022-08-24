Тегеран, 24 августа 2022, 20:35 — REGNUM Иран начал испытания своих боевых и разведывательных беспилотников на фоне опасений США по поводу возможной поставки иранского оборудования России, сообщает 24 августа Reuters.
Планируется, что испытания будут длиться две недели на побережье Персидского залива и большей части территории Ирана. За это время должна быть проверена эффективность 150 беспилотников, сообщило государственное телевидение.
Напомним, ранее в августе Соединенные Штаты обвинили Тегеран в том, что он планирует поставить сотни беспилотных летальных аппаратов Москве.