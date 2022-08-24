Тегеран, 24 августа, 2022, 20:35 — ИА Регнум. Иран начал испытания своих боевых и разведывательных беспилотников на фоне опасений США по поводу возможной поставки иранского оборудования России, сообщает 24 августа Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Планируется, что испытания будут длиться две недели на побережье Персидского залива и большей части территории Ирана. За это время должна быть проверена эффективность 150 беспилотников, сообщило государственное телевидение.

Напомним, ранее в августе Соединенные Штаты обвинили Тегеран в том, что он планирует поставить сотни беспилотных летальных аппаратов Москве.