Москва, , 20:11 — REGNUM Учитывая анонсированный пакет военной помощи Украине, а также то, сколько западного оружия уже получено Киевом, с осени 2022 года ситуация на фронте изменится, написал 24 августа в своем телеграм-канале («Старше Эдды») военный журналист Герман Куликовский.

СВО в Донбассе Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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В ситуации конфликта между технологически равными противниками «основная работа перейдёт к небольшим подразделениям, которые будут усилены артиллерией, обвешаны новейшими приборами разведки и корректировки, а самое главное — в них будут люди, способные на инициативу», отметил эксперт.

Большой вклад в уничтожение военного потенциала неприятеля должны оказать ракетные удары, массовое применение ударных БПЛА, корректируемых снарядов ствольной и реактивной артиллерии, «умных бомб», добавил Куликовский.