Вашингтон, 24 августа 2022, 20:08 — REGNUM Министерство обороны США установило окончательный запрет на закупки в России, Китае, Иране и Северной Корее редкоземельного металла тантал и сплавов из него. Соответствующие документы опубликованы сегодня, 24 августа, на официальном сайте Пентагона.
Уточняется, что сокращение зависимости американской экономики от поставок редкоземельного металла тантал из вышеперечисленных стран — это вопрос национальной безопасности. Тантал — важный ресурс в том числе для военной промышленности.
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Решение вступает в силу с 25 августа.