Москва, , 20:10 — REGNUM Россия обязана вернуть воинские мемориалы и останки советских солдат, над которыми фактически глумятся руководитель стран Запада. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Вечный огонь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В Молдавии это официальная государственная идеология. И Санду об этом объявила, только вступив в должность президента Молдавии. Поэтому то, что будут тушить Вечные огни, осквернять братские могилы и сносить памятники нашим воинам, даже не стоит удивляться. Считаю необходимым забрать наши воинские мемориалы и останки советских солдат. Важно вернуть наших героев-освободителей на Родину», — уверен собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что в Новоаненском районе Молдавии 24 августа не горел Вечный огонь на мемориале, который увековечивает память более 13 тысяч солдат и офицеров Красной армии.