Бухарест, , 20:58 — REGNUM В течение ближайших нескольких месяцев правительство Румынии реализует масштабную программу повышения социальных пособий для наименее социально защищенных слоев румынского общества, пишет 24 августа со ссылкой на заявление министра по делам семьи и молодежи страны Габриелы Фиря бухарестская газета Jurnalul.

Винсент Ван Гог. Бедняки и деньги. 1882

По словам Фиря, вместе с министром труда страны Мариусом Будаем она инициировала рассмотрение нормативного акта, предусматривающего выделение дополнительных средств для поддержки многодетных семей, инвалидов и одиноких пожилых людей.

Габриела Фиря «Эти меры не только необходимы, но и безотлагательны, учитывая, какими галопирующими темпами в последнее время росли цены на энергоносители и товары народного потребления в Румынии».

Добавим, что уже к 1 октября румынские власти выделят на соответствующий проект более $100 млн.

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