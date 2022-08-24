София, 24 августа, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Потери Болгарии из-за ухудшения отношений с Россией уже достигли пяти миллиардов долларов, сообщает SM News.

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Комментируя планы Софии, касающиеся переговоров с Газпромом, бывший болгарский министр экономики Трайчо Трайков сказал, что в 2006 году Москва поменяла транзитный контракт, причём не в пользу Софии.

Затем София сама отказалась от пункта «качай или плати» в соглашении с Газпромом по «Турецкому потоку». В 2017 году страна не позаботилась о себе в деле «о недобросовестной конкуренции Газпрома», рассматриваемом Еврокомиссией.

Трайчо Трайков «Только от этих трёх действий потери составляют примерно пять миллиардов долларов».

Болгарский эксперт назвал эти просчёты Болгарии на переговорах с Газпромом «реверансами на огромные суммы без всяких на то оснований».