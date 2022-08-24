Москва, , 19:58 — REGNUM Учредитель и издатель делового издания «Ведомости» сменил собственника. Об этом сообщается сегодня, 24 августа, на страницах самой газеты.

СМИ Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным ЕГРЮЛ, с августа 2022 года бенефициаром «Ведомостей» является бывший топ-менеджер РЕН ТВ Олег Леонов. Именно ему теперь принадлежит АО «Саппорт», которому принадлежит компания-учредитель газеты АО «Бизнес Ньюс Медиа». Ранее единственным акционером компании был Иван Еремин.

Про Леонова известно, что он также является акционером ООО «Эн-В-Эдвайзорс» и ООО «Эн-В-а Консалтинг», в которых занимает пост гендиректора, и ООО «Эн-В-Диджитал». Свою карьеру он начинал в журнале «Эксперт». В 2003 году был заместителем главного редактора РБК по медийным проектам. В прошлом также работал заместителем главного редактора информационной службы канала РЕН ТВ.

Напомним, что газета «Ведомости» меняла владельца в 2015, 2018 и 2020 годах.