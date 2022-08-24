Москва, , 19:56 — REGNUM Курс рубля практически не изменился по отношению к доллару и незначительно вырос к евро на торгах в среду, 24 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К завершению торгов в 19:00 курс доллара опустился на 0,25 копейки относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и сохранился на уровне 59,89 рубля.

В свою очередь курс евро за день опустился на семь копеек и к закрытию составил 59,51 рубля.

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