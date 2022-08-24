Челябинск, 24 августа, 2022, 19:55 — ИА Регнум. В Челябинске иностранного гражданина ожидает суд за убийство и изнасилование женщины и некоторые другие преступления. Расследование уголовного дела в отношении него окончено, сообщает областное управление СКР.

Суд

По данным следователей, преступление было совершено днём 13 января. 24-летний мигрант изнасиловал массажистку. Затем он избил её, задушил и похитил паспорт, мобильный телефон и 10 тыс. рублей.

Добавим, в 2021 году в Челябинской области было совершено 180 убийств и покушений на убийство. А за январь–июль 2022-го их произошло 112.