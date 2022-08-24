София, , 20:07 — REGNUM В населенном пункте Езерец на северо-востоке Болгарии стартовал крупнейший в Восточной Европе ежегодный фестиваль джазовой музыки «Джаз у моря». Об этом 24 августа сообщает БНР.

Джаз (сс) Free-Photos

В мероприятии принимают участие музыканты и зрители из 30 стран мира. В организации фестиваля задействованы как частные организации, так и государственные структуры Болгарии.

«Джаз у моря» проводится в различных черноморских городах Болгарии на протяжении последних 25 лет. Как утверждают независимые эксперты, форум является главным региональным музыкальным событием.

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