Москва, 24 августа, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Вопрос о принадлежности Крыма расколет Европейский союз изнутри. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 24 августа высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин, комментируя инициативу МИД Литвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Развал Евросоюза

«Одними из первых авторов такой инициативы выступили рестораторы Грузии. К примеру, вместе с меню гражданам России выдавалась анкета, в которой фигурировал вопрос: «Чей Крым?» То, что сейчас происходит, очень опасно для Европейского союза. Там не понимают, что происходит не просто дискриминация наших граждан, а раскол внутри самого ЕС. Это может привести к введению визовой политики между странами Евросоюза, то есть странами, которые дают визы всем гражданам России, и странами, которые выдают визы гражданам России выборочно. Из-за этого возникает раскол. Наверняка возникнут препятствия при прохождении таможни внутри ЕС. Могут появиться и границы между странами Прибалтики и теми странами, которые лояльно относятся к гражданам России», — считает комментатор.

Напомним, что МИД Литвы предложил разрешать въезд гражданам России в ЕС по результатам ответов на вопросы о Крыме и о деятельности российских вооруженных сил на территории б. УССР. Идею рекомендуется распространить среди стран Прибалтики, а также в Польше и Финляндии.