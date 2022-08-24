Вологда, , 19:52 — REGNUM В лесах Вологодской области до конца ноября будут посажены 650 тысяч деревьев на площади 300 га. Об этом сообщает правительство региона.

Лес Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В прошлом году на Вологодчине было высажено рекордное количество деревьев за весь период проведения акции «Сохраним лес», — отметил заместитель губернатора области Михаил Глазков. — Мероприятия объединили представителей органов государственной власти, муниципальных образований, общественных и коммерческих организаций, работников лесхозов и государственных лесничеств, арендаторов лесных участков и учащихся образовательных учреждений, в том числе школьных лесничеств».

Как сообщало ИА REGNUM, в России в рамках акции «Сохраним лес» планируют высадить не менее 80 миллионов деревьев.