Вологда, 24 августа, 2022, 19:52 — ИА Регнум. В лесах Вологодской области до конца ноября будут посажены 650 тысяч деревьев на площади 300 га. Об этом сообщает правительство региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

«В прошлом году на Вологодчине было высажено рекордное количество деревьев за весь период проведения акции «Сохраним лес», — отметил заместитель губернатора области Михаил Глазков. — Мероприятия объединили представителей органов государственной власти, муниципальных образований, общественных и коммерческих организаций, работников лесхозов и государственных лесничеств, арендаторов лесных участков и учащихся образовательных учреждений, в том числе школьных лесничеств».

Как сообщало ИА REGNUM, в России в рамках акции «Сохраним лес» планируют высадить не менее 80 миллионов деревьев.