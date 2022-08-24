Москва, , 19:49 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) и Министерство спорта РФ будут принимать решение по включению команд из Крыма и Севастополя в чемпионат России после того, как рабочая группа Футбольной национальной лиги (ФНЛ) проведёт аудит клубов. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба ФНЛ.

Футбол Surguta.ru

Отмечается, что рабочая группа ФНЛ будет изучать состояние футбольных клубов Крыма и Севастополя. Её задача будет состоять в том, чтобы оценить, насколько клубы готовы к интеграции в соревновательный процесс.

«Рабочей группе предстоит провести аудит экосистемы клубов полуострова по следующим критериям: инфраструктура, экономическая и правовая база и спортивная составляющая», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что состав рабочей группы будет определён в ближайшее время.

Собранные данные ФНЛ передаст в РФС, который затем совместно с Минспорта будет принимать решение по включению команд Крыма и Севастополя в чемпионат России.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа ФНЛ объявила о решении создать рабочую группу, чтобы проанализировать готовность крымских клубов к интеграции.

Кроме того, 24 августа на форуме «Содружество» в Евпатории было объявлено о создании Лиги Содружества, в которую войдут команды из ДНР, ЛНР, Крыма, Севастополя, Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

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