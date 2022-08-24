Вашингтон, , 19:53 — REGNUM Американское руководство предупреждали, что опасно затевать втягивание в НАТО бывшей УССР: для русских это — выход за «красные линии», пишет 24 августа The Guardian.

НАТО и б. УССР Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что директор ЦРУ Уильям Бернс говорил об этом, ещё когда был американским послов в Москве (2005–2008 гг.). Он говорил тогда, что такое расширение НАТО является «наиболее яркой из всех красных линий для российской элиты».

Между тем руководство Штатов до сих пор этим предупреждением пренебрегало, отмечает издание.

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