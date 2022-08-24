Нижний Новгород, , 19:41 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что решение о проведении специальной военной операции на территории бывшей УССР было принято в качестве превентивной меры, чтобы Запад не смог атаковать Российскую Федерацию с этой территории. Об этом Медведев заявил сегодня, 24 августа, на полигоне «Мулино» в Нижегородской области, куда он приехал для того, чтобы ознакомится с подготовкой военнослужащих Западного военного округа в рамках летнего периода обучения.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам Медведева, Россия никак не может примириться с тем, что военный блок НАТО может разместиться на территории бывшей УССР — это неприемлемая угроза.

«Мы не можем примириться с тем, что Североатлантический альянс будет расквартирован на территории [бывшей УССР]и безумные начальники — эти или следующие — для нас это не имеет значения, в конце концов, вопрос даже не сегодняшнего дня, примут решение, например, атаковать нашу территорию, тот же самый Крым. Именно поэтому такое решение, для того, чтобы провести превентивную операцию, было принято», — заявил Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спецоперация России на территории бывшей УССР началась 24 февраля 2022 года, интенсивные боевые действия продолжаются до сих пор.