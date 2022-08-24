Вашингтон, , 20:01 — REGNUM США ответили на примечания Ирана к «окончательной» версии документа о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана от 2015 года, сообщил 24 августа представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Нед Прайс U.S. Department of State

«Мы получили комментарии Ирана по окончательному тексту, который предложил ЕС. Наш обзор этих комментариев уже завершен. Сегодня мы ответили ЕС», — сказал Прайс в ходе брифинга.

Напомним, что после 16 месяцев косвенных переговоров между США и Ираном, посредниками которых выступили представители Европейского союза, высокопоставленный представитель ЕС сообщил 8 августа, что окончательное предложение было сделано, и он ожидает ответа в течение «нескольких недель».

22 августа представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран ожидает заключения сделки, которая сохранит законные права Тегерана.