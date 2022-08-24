Сыктывкар, 24 августа, 2022, 19:38 — ИА Регнум. В Коми действуют 45 лесных пожаров, шесть из них локализованы, сообщает республиканское минприроды.

Teplyystanmedia.ru Лесной пожар

Пожары продолжают действовать в лесах Боровского, Кедвинского, Ухтинского и Сюзьюнского лесничеств. Угрозы населенным пунктам нет.

«Для тушения возгораний приняты все необходимые меры, на ликвидации пожаров работают специалисты Коми лесопожарного центра. Борьба с огнем осложняется аномально высокой температурой и отсутствием осадков», — сообщили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин поручил Мишустину посетить регионы с лесными пожарами.