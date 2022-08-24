Москва, , 19:58 — REGNUM В странах Прибалтики необходимо запустить так называемую «русскую карту» для жителей, уважающих Россию. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 24 августа высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин, комментируя выдачу виз тем, кто был задержан в ходе протестов у памятника Освободителям Риги.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Поддержу руководство нашей страны, которое давно ввело для жителей Латвии комфортный режим пребывания на территории России. Я думаю, что это ещё один шаг, чтобы заработала так называемая «русская карта». И крайне важно, чтобы уважительно настроенное к РФ русскоязычное население стран Прибалтики могло получать гражданство России без лишних проволочек», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что посольство России в Риге начало выдачу виз тем, кто был задержан в ходе протестов у памятника Освободителям Риги, чтобы они могли выехать из Латвии и найти убежище в РФ, если это потребуется. Ранее полиция Латвии информировала, что задержаны 14 человек у памятника Освободителям Риги в парке Победы.