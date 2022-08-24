Новосибирск, 24 августа, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Впервые в истории новосибирского аэропорта «Толмачёво» суточный пассажиропоток превысил 30 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Tolmachevo.ru Международный аэропорт Толмачёво в Новосибирске

В аэропорту уточнили, что 16 июля 2022 года суточный пассажиропоток составил 30 127 пассажиров, что является рекордным показателем.

Отметим, что за семь месяцев текущего года «Толмачёво» обслужил 4 003 944 пассажира. Доля трансферных пассажиров составила 33%. Трансферный пассажиропоток — 1 314 594 пассажира.