Москва, , 19:33 — REGNUM Потребительские цены на бензин в России в июле в среднем не изменились по сравнению с июнем, а рост цен в годовом выражении замедлился до 3,8% с 4,6% в предыдущем месяце. Соответствующие данные приводит 24 августа Росстат.

На АЗС Nikatv.ru

При этом цены на бензин у производителей в июле выросли на 4,7%, а их рост в годовом выражении ускорился до 61,5% с 39,1% месяцем ранее.

Согласно данным Росстата, в течение месяца потребительские цены на бензин в среднем по стране в 3,2 раза превышали цены от производителей.

Снижение потребительских цен на бензин на 0,1% и более в июле наблюдалось в 19 российских регионах. Наиболее существенно он подешевел в Коми — на 5%.

Рост цен зафиксирован в десяти субъектах Федерации, наиболее значительный в Ненецком автономном округе — на 0,9%.

В Москве цены на бензин за месяц в среднем не изменились, а в Санкт-Петербурге — выросли на 0,1%.