Тегеран, 24 августа, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Иран получил ответ от США по «окончательному» варианту документа о возобновлении ядерной сделки от 2015 года, передаёт 24 августа Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Сегодня вечером Иран получил ответ США через Европейский союз. В Тегеране началось тщательное изучение ответа. Иран поделится своим мнением с ЕС, как координатором ядерных переговоров, после завершения рассмотрения [документов]», — сообщил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Напомним, что после 16 месяцев косвенных переговоров между США и Ираном, посредниками которых выступили представители Европейского союза, высокопоставленный представитель ЕС заявил 8 августа, что окончательное предложение было сделано, и он ожидает ответа в течение «нескольких недель».

На минувшей неделе Иран призвал Вашингтон проявить гибкость для решения нескольких оставшихся вопросов, а глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что надеется на положительный ответ США. При этом он уточнил, что Тегеран дал «разумный» ответ.

22 августа представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран ожидает заключения сделки, которая сохранит законные права Тегерана.