Вашингтон, 24 августа, 2022, 19:31 — ИА Регнум. В одном из районов американского штата Техас обнаружены ранее неизвестные следы динозавров, сообщает 24 августа телеканал CNN.

BigSus Следы динозавров

Отмечено. что это произошло из-за рекордной жары и засухи.

В частности, из-за жары пересохла река Пэлюкси, и на её обнажившемся дне были обнаружены следы динозавров. Специалисты считают, что следы возрастом в 113 млн лет принадлежат акрокантозавру высотой 4,5 метра и весом около семи тонн.

Кроме того, найдены следы 18-метрового завропосейдона, который весил 44 тонны. Считается, что эти следы относятся к середине мелового периода.