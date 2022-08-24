Мурманск, 24 августа, 2022, 19:28 — ИА Регнум. С начала пожароопасного сезона в лесах Мурманской области ликвидировали 36 возгораний, сообщает минлеспром региона.

(сс) Georgia Emergency Management Agency Лесной пожар

Последние два пожара были ликвидированы накануне, 23 августа: на территории Кандалакшского района на площади 0,03 га, на территории Печенгского округа — 0,1 га.

«По предварительным данным, за 2022 год по вине человека произошли 63,8% лесных пожаров», — отметили в минлеспоме.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом по стране на текущий момент общая площадь лесных пожаров почти в три раза меньше, чем годом ранее, — в 2,8 раза.