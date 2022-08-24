Москва, , 19:26 — REGNUM Законопроект, предлагающий наделить президента России правом принимать решение об участии Вооруженных Сил РФ в военных учениях, соревнованиях и парадах, проводимых совместно с вооруженными силами иностранных государств, внесен в Госдуму правительством РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 24 августа.

Согласно документу, президент также сможет определять условия участия российских военных в мероприятиях, проводимых за пределами России и условия участия вооруженных сил иностранных государств в военных учениях, соревнованиях и парадах, проводимых на территории России.

В правительстве отметили, что воинские формирования Вооруженных Сил РФ ежегодно принимают участие в 20-30 совместных с иностранными государствами мероприятиях.