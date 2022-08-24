София, , 19:59 — REGNUM Апелляционный суд столицы Болгарии окончательно признал незаконным задержание полицией в марте бывшего премьер-министра республики Бойко Борисова. Об этом 24 августа сообщает софийская газета «Факты».

Бойко Борисов (сс) European People's Party

Орган высшей инстанции констатировал, что действия правоохранителей в отношении Борисова были «вопиющим нарушением прав и свобод человека». Как утверждают служители Фемиды, экс-премьер может начать ответный судебный процесс в отношении своих обидчиков.

Напомним, 17 марта Борисов был задержан по обвинению в вымогательстве и причастности к созданию преступной группировки. Он оставался под стражей на протяжении 24-х часов.

Борисов возглавлял правительство Болгарии с 2017 по 2021 гг. Сейчас он является лидером крупнейшей в Болгарии оппозиционной партии страны — ГЕРБ.

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