Баку, , 20:03 — REGNUM 3 августа вооруженные силы Азербайджана грубо нарушив режим прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, нанесли серию воздушных и артиллерийских ударов в направлении позиций Армии Обороны Арцаха, в результате чего есть погибшие и раненные. В информационном бюллетене Минобороны РФ было отмечено, что именно вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня. Это вызвало волну возмущения бакинских политологов и экспертов. По информации агентства АПА, 5 августа редакторы русскоязычной версии «Спутник Азербайджан» Зульфия Гурбанова, Джамиля Эфендиева, Елена Старостина и Гюльзар Мустафаева подали в отставку из-за того, что от них потребовали опубликовать официальное заявление Минобороны России, опровергающее официальную позицию Азербайджана в связи с операцией Минобороны Азербайджана «Возмездие». Упомянутые редакторы отказались сделать это и написали заявление об отставке.

Ниже представлены комментарии азербайджанских политиков, политологов и экспертов:

Акиф Наги, глава партии Свободная Родина (учреждена на базе Организации Освобождения Карабаха) обвинил Минобороны России в распространении ложной информации. «Минобороны, похоже, больше не подчиняется Путину, а говорит под диктовку армян. Если это так, то пусть Путин это признает, и мы определимся что делать дальше. Путин играет в какие-то игры. Он говорит одно, а его министерство другое. Тогда мы не должны вести переговоры с лидером, который не держит своего слова. Азербайджан должен без промедления водрузить свой флаг в Ханкенди. И не важно, как на это отреагирует Путин. Если он не сдержит свое обещание, мы должны будем действовать по-своему», — сказал Наги. (перевод) Российских миротворцев обвинил и депутат ММ, член парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Арзу Нагиев: «Данный регион обладает большой стратегической значимостью. Незаконно обосновавшиеся там армяне уедут. Они хотят сохранить статус-кво. И самая главная проблема заключается в том, что российские миротворцы не до конца выполняют свои обязательства. По этой причине одними из виновников ситуации являются российские миротворцы», — сказал депутат. Арзу Абдулаева, председатель Азербайджанского Комитета Хельсинкской Гражданской Ассамблеи также винит в происходящем Россию. «Армяне в Карабахе не смогли бы строить укрепления и стрелять без участия России», — говорит она. По словам правозащитницы, поочередно влияя на обе стороны, Россия стремится закрепиться в регионе.

Доктор политологических наук Джумшуд НУРИЕВ называет армян провокаторами, но считает, что все провокации планируются российскими миротворцами: «В последнее время армяне подвергли обстрелу не только Кельбаджар и Лачин, но и Агдамский и Тертерский районы, где дислоцированы миротворцы. Такое впечатление, что российские миротворцы провоцируют азербайджанскую армию. В регионе возникла достаточно напряженная обстановка. Провокации связаны с недавними приездами в Ереван секретаря Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани, директора ЦРУ Уильяма Бернса и главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. Русские и персы придерживаются одинаковых позиций. Пашинян еще не определился к кому прислушаться: Америке, России или Ирану. Именно поэтому есть силы, которые не любят Пашиняна. Они пытаются поставить азербайджанских и российских солдат лицом к лицу, заставить азербайджанского солдата стрелять в российского, чтоб потом был повод для вторжения в нашу страну». Не исключил политолог и проведение антитеррористической операции. «Азербайджан готовится если не к 44-дневной, то к 4-х или 14-дневной операции, и вынужден провести ее. Это будет чисто антитеррористическая операция. Я уверен, что после ее проведения шаги азербайджанских солдат будут слышны из Ханкенди. У Россия хватает своих проблем, и ей нужно понять, что открытие нового фронта выгодно скорее Америке, чем ей. Поэтому открывать новый фронт в Азербайджане не нужно. Эта антитеррористическая операция будет такой же успешной для нашей страны, как реализованные Азербайджаном резолюции ООН. Азербайджан нанесет очередной тяжелый удар». (перевод)

Игбал Агазаде, председатель партии «Умид» в передаче Заура Гарибоглу «Reaksiya TV» сказал, что Россия не заинтересована ни в прекращении конфликта, ни в реализации пунктов трехстороннего соглашения от 10 ноября, поскольку только так она сможет остаться регионе. «Мы должны урегулировать конфликт сами, своей последовательной и решительной внешней политикой, вынесением этого вопроса на международную площадку и построением сильной армии. Нельзя полагаться на то, что Россия выведет оттуда свои войска. Не будет этого», — сказал политик. По мнению Агазаде, политику России нельзя считать миротворческой, потому что она только там, где конфликты: в Сирии, Молдове, [бывш. УССР], Грузии, республиках Центральной Азии. Сравнивая Россию с НАТО, он сказал, что Североатлантический альянс обладает имиджем организации, предотвращающей конфликты в то время, как Россия только там, где войны. В этом ее миссия, как государства.

«Чтоб избавиться от Москвы, нужно дождаться окончания войны на [оккупированных территориях бывш. УССР], ослабления России или изменения власти в стране. Я уверен, что доминированию и контролю России над странами постсоветского пространства придет конец. И Азербайджан должен правильно и с максимальной выгодой для себя воспользоваться этим моментом», — сказал Агазаде.

Ведущий Заур Гарибоглу высказал возмущение по поводу того, что в бюллетенях МО России ежедневно используются такие термины, как «Нагорный Карабах», «Армия Обороны Нагорного Карабаха». «Как можно терпеть такое еще пять лет? Весь мир сегодня обсуждает вопрос признания России террористическим государством. У нас появилась прекрасная возможность отказаться от Москвы и вместе с Арменией решить свои проблемы», — сказал журналист.

И. Агазаде. «Еще не время, но мы обязательно построим Азербайджан без России, без российской армии. Непременно 5 районов Нагорного Карабаха подчинятся центральным властям Азербайджана. Судьба же проживающего там населения зависит от них самих. Если они примут Конституцию Азербайджана, то станут нашими гражданами. В противном случае — должны покинуть Азербайджан. Нет сомнений, что так и будет. Но все зависит от международной обстановки и событий в мире.

Россия недостаточно ослаблена, чтобы добровольно отказаться от стран постсоветского пространства. Поражение России [на оккупированных территориях бывш. УССР] и смена руководства страны, нанесут сильный удар по ее авторитету в этих странах. Казахстан, Узбекистан, Молдавия, Грузия на пути к своей независимости от России. Что касается Азербайджана, то, несмотря на то что наши власти поддерживают политику России, часто выступают с пророссийских позиций, наши граждане давно открыто выражают свое отношение и к русским, и к российским властям.

Наше положение сегодня лучше, чем было в 1988 году, когда конфликт только начинался. Если мы проведем демократические и конституционные реформы в стране, установим более тесные отношения с международным сообществом, укрепим свою армию, если в стране будет установлена национальная стабильность, Россия шаг за шагом будет отдаляться от нас. Торопиться не надо».

По мнению И. Агазаде, в Азербайджане должен быть создан мозговой стратегический центр, который занимался бы процессами в Иране, решением проблем иранского Южного Азербайджана, вопросами противостояния российским либеральным силам, выступающим против Азербайджана, вопросами Дагестана и Дербента на случай развала России. «Центр должен заняться формированием позиции Азербайджана на случай, если в Грузии начнутся процессы федерализации, если Абхазия и Осетия выйдут из Грузии. Я вас уверяю и Аджария, и Джавахетия также станут субъектами этой федерации. Каким будет положение многочисленного азербайджанского населения, каким будет их будущий статус в случае федерализации этих территорий? Проживающие в Грузии азербайджанцы должны быть гарантами ее целостности и унитарности. Если в Грузии начнется процесс федерализации, Борчалы непременно должен стать одним из ее субъектов. Подобными вопросами должны заниматься стратегические мозговые центры. К сожалению, наши чиновники пока еще заняты денежными поборами, судебными разбирательствами, фальсификациями выборов, попранием прав людей», — сказал И. Агазаде.

По мнению Агазаде, в Азербайджане должны быть готовы к национально-освободительному движению на севере Ирана. Он считает, что в Азербайджане должны откорректировать политику в отношении этого региона, в стране должны заняться подготовкой специалистов различного профиля, в том числе для работы в системе государственного управления из числа граждан, проживающих в Южном Азербайджане. «Они должны учиться бесплатно в наших вузах, чтобы быть готовыми участвовать в решении судьбы своего государства. Для управления государством Южного Азербайджана нужны опытные и грамотные люди. Где они должны быть подготовлены? Иран этого не сделает. Им нужна наша помощь и помощь Турции», — сказал политик.

«Иран боится революции, потому что азербайджанские тюрки непременно потребуют свои права. Сейчас не времена Пишевари. Тогда мы были в составе СССР и не имели возможности влиять. Если сегодня Южный Азербайджан заявит о своей независимости, северный поможет вооружением, экономическими, военными, политическими, психологическими и международными связями, Турция своими силами и связями будет рядом. Не сомневаюсь, что и другие тюркские государства тоже окажут помощь. И Иран это знает. Сейчас будет сложно вести скрытые переговоры, вынашивать скрытые планы по изменению национальной азербайджанской власти, как это было в 1945–1946 годы. Мир изменился. Иран заинтересован в слабом северном Азербайджане, потому что в случае необходимости он не сможет прийти на помощь южному Азербайджану. Поэтому он через свои группировки будет пытаться создать здесь хаос», — сказал политик. (перевод)

В интервью каналу Reaksiya. TV Сардар Джалалоглу сказал: «Сегодня в мире несколько горячих точек за которыми прямо или косвенно стоит Россия. Она делает все возможное, чтобы внести раздор, создать хаос, изменить мировой порядок. За всю свою историю Россия «зарабатывала свой хлеб» кровопролитиями, угнетением других народов, дестабилизацией ситуации в мире. Она виновата как в разжигании первой, так и второй мировых войн. У русских нет земель отцов и дедов. Это народ-гибрид. Нет так называемого русского народа, поскольку они смешались с остальными народами. А причина развязывания ими войн в том, что русские — далекий от культуры народ».

О признании России террористической страной. «Россия на [оккупированных территориях бывш. УССР] нарушает все правила ведения войны, ее действия, скорее, сравнимы с терроризмом. Владимир Зеленский призвал мир признать РФ террористическим государством. Комитет Сената США принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма. Не секрет, что именно в СССР была создана признанная во всем мире террористическая организация РПК. И за всеми провокациями этой организации на Ближнем Востоке стоит Россия. Террористической деятельностью занимается и сформированная из наемников российская военная группа Вагнера. Какая разница между РКП и Вагнером? Никакая. Это неформальное вооруженное формирование для выполнения специальных задач. А используемые ими методы борьбы — террористические.

Даже в самой России на государственном уровне для борьбы с оппозиционными политиками и бизнесменами используют методы террора. Где убили Немцова? У стен Кремля. Государство терроризует собственных граждан. В Британии убили бизнесмена, убили генерала КГБ Калугина. А недавное отравление Чубайса. Есть версия, что это сделали спецслужбы. Нур Мохаммада Тараки в своем рабочем кабинете задушил русский подполковник по поручению российского правительства. И об этом известно всем. Что это, если не террор. Вся политика России, начиная от СССР до сегодняшнего дня построена на терроре. У нас был Фаталибейли-Дуденгинский, (один из создателей «Азербайджанского легиона» в составе Вермахта) руководитель азербайджанской редакции радиостанции «Свобода», которого убил агент КГБ, направленный в Западную Германию для его ликвидации. У меня факты, связанные с нашим регионом. Россия совершила множество терактов в Прибалтике, Европе, на Ближнем Востоке, Средней Азии. Я считаю, что Россия должна быть признана террористическим государством и против нее должны быть применены все необходимые методы наказания. Я считаю, что скоро Конгресс США признает Россию в качестве террористического государства».

Комментируя заявление МО России о восстановлении СССР, Сардароглу сказал, что каждая из стран, ранее входивших в СССР, построила свое независимое государство. И вряд ли они захотят заключить союзе с Россией. «Мы уже создали союз с Турцией и с нашими братскими тюркскими государствами. Мы разве социалистическая республика? Россия социалистическое государство? Путин социалист? У них есть социалист Зюганов, которого притесняют и который выступает в роли обезьяны. Как они собираются строить СССР? Это очень смешно. У Шойгу миллионное имущество. Какое отношение он имеет к социализму? Это все сказки». (перевод)

Комментируя случаи нарушения режима прекращения огня в Карабахе, Председатель Демпартии Сардар ДЖАЛАЛОГЛУ в интервью «AzPolitika.info» сказал, что несмотря на заверения дипломатов в том, что в российско-азербайджанских отношениях нет проблем, но тем не менее, есть ощущение нарастающей скрытой напряженности. По мнению политика, Азербайджан больше не собирается мириться с действиями российских миротворцев в Карабахе и шаг за шагом будет восстанавливать свой суверенитет на остальных территориях Карабаха. Напомнил политик и о санкциях ЕС против России, отметив, что место российского рынка в ЕС занял Азербайджан, что не может не раздражать Россию.

На вопрос о том, что нужно сейчас Азербайджану от России, Джалалоглу ответил: «Если до войны с [спецоперации по денацификации и демилитаризации территории б. УССР] Россия стремилась удержать Азербайджан в сфере своего влияния и контролировать ее внешнюю и внутреннюю политику, то уже после войны Россия требует, чтобы Азербайджан не присоединялся к антироссийской коалиции и не сотрудничал с ее соперниками. Но Россия уже не в силах продвигать свои имперские амбиции».

Прогнозируя дальнейший ход событий, связанных с спецоперациейи по денацификации и демилитаризации территории б. УССР, политик сказал: «Если Россия проиграет в [борьбе с киевским режимом], то бывшие советские республики приобретут реальную независимость, откроется шанс их интеграции в Европу, еще более укрепится Союз тюркских государств, он приобретет международный авторитет. Если же Россия победит, а Путин попытается реализовать свои имперские интересы в еще более уродливой форме, это приведет к новым конфликтам». По мнению Сардароглу, у России нет шансов на победу в этой войне. «Текущие события показывают, что продвижение России в [СВО на территории б. УССР] носит временный характер, и скоро она начнет отступать к своим границам. Судя по риторике российских лидеров, Россия уже проигрывает в войне. Диктовавшая и навязывающая ранее свои условия [киевскому режиму] Россия сегодня выступает в роли просящего. Она жалуется, что [киевский режим] отказывается от переговоров. Однако в начале войны, когда [киевский режим] хотел переговоров, Россия держалась высокомерно и не соглашалась, а сейчас в них не заинтересована уже он сам. Это показатель того, что ситуация на фронте складывается в пользу [киевского режима]», — считает политик.

На вопрос о том, может ли Россия сыграть положительную роль в вопросе «оставшихся под оккупацией территорий Карабаха», политик сказал: «Такое категорически невозможно, потому что Россия — наш враг в регионе. Поэтому ни в коем случае нельзя говорить об искренности в российско-азербайджанских отношениях. За всю историю существования России у руководителей этой страны формировалось чувство вражды к мусульманско-тюркским народам. Поэтому в отношениях с нами они никогда не будут искренними. Их друзья — армяне и грузины. Если Россия перестанет заниматься урегулированием карабахского вопроса, она начнет проводить более враждебную политику по отношению к Азербайджану. Россия хочет получить право на строительство военной базы в Карабахе. В случае если русские уйдут из Карабаха, Азербайджан станет врагом Москвы». (перевод)

Рамиз Юнус, политолог: «Агрессия России против Грузии 8 августа 2008 года должна была стать уроком для Евросоюза и НАТО. Но, к сожалению, тогда «коллективный Запад» предпочел плюнуть на свои ценности, предал Грузию и еще более увеличил масштабы экономических связей с Россией, назвав это «перезагрузкой». В результате Россия в 2014 году аннексировала Крым и развязала бойню в Донбассе. И вновь политика «перезагрузки» была продолжена, теперь уже предали [бывш. УССР] и продолжали бизнес с Россией по всем отраслям, включая и военно-техническое сотрудничество. А после 24 февраля 2022 года, когда началась полномасштабная агрессия России против [киевского режима], все на Западе вдруг стали задаваться вопросом: кто виноват и что делать, продолжая лить крокодиловы слезы и лицемерить про борьбу демократий и автократий вместо того, чтобы начать реально поддерживать [киевский режим] необходимым вооружением, как качественно, так и количественно. К сожалению, как говорил Уинстон Черчилль: «Мы живем в эпоху больших событий и маленьких людей».

Азербайджанский историк карабахского конфликта Ариф ЮНУС отмечает, что этой весной, после встреч лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе, риторика официального Баку стала более миролюбивой, но все поменялось летом после визита в регион министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Как считает историк, без координации с Москвой Баку ничего не делает, а Россия заинтересована в том, чтобы регион оставался нестабильным: «В этом конфликте три стороны, и для третьей, России, две другие — что-то вроде боксерской груши». По его мнению, в конечном счете России выгодна напряженность, так как если будет подписан мир, то рано или поздно стороны конфликта спросят: «А зачем тогда у нас российская база в Гюмри и миротворцы в Карабахе?».

Внимание многих в регионе привлекла состоявшаяся 19 августа в Брюсселе встреча главы Совета безопасности Армении Армена Григоряна с помощником президента Азербайджана по международным отношениям Хикметом Гаджиевым. Эту встречу оценил политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун ОРУДЖЛУ. По мнению политолога, «Москва ревниво относится к посредничеству Брюсселя, хотя всеми силами старается не показывать этого, и даже приветствует мирный процесс, прямые переговоры между Арменией и Азербайджаном. Она даже предлагает провести такую встречу в Москве. Однако последнее ее предложение осталось без ответа фактически с обеих сторон — ни Армения, ни Азербайджан не отреагировали на это. Конечно, это раздражает Москву, она понимает, что теряет геополитическую инициативу в регионе, и она будет реагировать. Каким образом реагировать? Это уже другой вопрос. Но можно понять, что у Москвы есть намного больше рычагов воздействия на наши страны, чем мы себе представляем. Особенно недавний взрыв оптового рынка в Ереване и те обсуждения в армянском обществе, свидетелями которых мы стали, показали, что отношение к России в Армении не такое уж лояльное как у нас иной раз думают. То есть, Москва теряет в общественном мнении, Москва теряет влияние в политических кругах обеих наших стран, и она должна действовать. В противном случае, Москва проиграет в регионе. А тут еще и Евросоюз перехватывает инициативу. Конечно, российская сторона будет всячески противодействовать этому процессу, но не станет делать это в открытую. А как это делать обходными путями — на это у нее есть большой опыт и достаточно ресурсов», — заключил Оруджлу.

5 августа в Сочи состоялась встреча президентов Турции и России. Свое отношение к встрече и, в целом, к российско-турецким отношениям высказали и бакинские эксперты.

Политолог, директор исследовательского центра «Атлас» Эльхан Шахиноглу: «<…>Запад расширяет свои санкции. В такой ситуации Россия еще больше нуждается в сотрудничестве с Турцией. Официальная Москва также признается в том, что Турция играет для нее роль важного моста…. Главный вопрос: обсуждалась ли на встрече президентов последняя ситуация в Карабахе? Вряд ли президенты будут вести отдельные переговоры по Карабаху. Нам даже это не нужно. Если в нынешней сложной для России ситуации потребность в сотрудничестве с Турцией возросла, то можно прогнозировать, что хозяин Кремля не будет препятствовать наступлению азербайджанской армии и взятию под контроль стратегических высот, включая Лачин и коридор в ближайшие недели».

Натиг Джафарли экономист, член партии REAL: «Лишний раз убеждаюсь, что правильная внешняя политика братской Турции делает эту страну главным «окном» между Западом и Россией, а это приносит дивиденды всем 3-х сторонам: Западу, России, Турции. Турция резко увеличивает объем экспорта товаров в Россию, вытесняя уходящие с рынка западные компании. Товарооборот между двумя странами скоро достигнет 100 миллиардов долларов, поэтому роль Турции как «окна» значительно возрастет. Можно с уверенностью сказать, что Россия все больше нуждается в Турции, и это очень хорошо для нас. В последние годы Турция и Азербайджан во внешней политике действуют синхронно и дополняют друг друга».

Оценив отношения Турции и России, председатель Демпартии Дж. Сардароглу использовал выражение «приветливые враги». Он считает, что эти отношения вряд ли можно назвать близкими и дружескими, поскольку между Турцией и Россией есть большие противоречия и разногласия как по карабахскому вопросу, так и по некоторым другим странам. «Согласованных вопросов меньше, чем несогласованных. К примеру, в случае с Карабахом Турция хочет, чтобы российские войска ушли, а Россия не хочет уходить. Турция хочет развернуть свои военные силы на территории Азербайджана, но против этого выступает Россия. Россия мешает Турции в реализации здесь некоторых ее интересов».

Рауф Миркадыров, журналист написал на своей странице в FB: «Эрдоган сумашедший или агент Путина?!!! Вопрос совсем не риторический.

«Эрдоган согласился перейти на рубли в торговле с Россией. Особо хочу отметить, что речь не идет о переходе взаиморасчетах на национальные валюты, а именно на рубли. Хотелось бы напомнить, что во время недавней встречи в Сочи стороны в очередной раз выразили желание довести уровень товарооборота до 100 млрд. долларов. Да, на самом деле, в последние годы товарооборот между Турцией и Россией рос. Но, во-первых, все еще составляет всего 33 млрд. долларов». Далее Миркадыров представляет статистические данные по товарообороту между Анкарой и Москвой и приходит к следующему выводу: «После такой статистики уважающему себя главе государства впору вешаться, в не радоваться увеличению товарооборота с Россией, как это делает Эрдоган. Понимаю, что самому Эрдогану явно не хватает образованности. Но, хотя бы в окружении должны быть люди, которым знакомы азы экономики…»

Журналиста также возмутило и решение Эрдогана о переходе во взаиморасчетах на рубли. «На такое мог бы согласиться или сумасшедший, или же агент Путина. Эта смертельная угроза для турецкой финансовой системы. Рубли можно купить за валюту, или же за лиры. Валюты у Турции, в отличии от долгов мало. А долги приходится возвращать валютой. Поэтому рубли придется купить за лиры. Потребности в лирах в таких объёмах нет. Получается, что Турция будет увеличивать на рынке спрос на российские рубли и, наоборот, предложение турецкой лиры. Проще говоря, поддерживать российский рубль и топить турецкую лиру. Как говорится, «элементарно Ватсон». И после этого попытайтесь честно ответить на поставленный вопрос…», — пишет Миркадыров.

Отдельного внимания заслуживает статья Чрезвычайного и Полномочного посла в Азербайджане Владислава Каневского, которую он направил в редакцию «Минвал. аз». В статье отмечена особая роль Азербайджана, как «стратегического партнера, настоящего и надежного друга» в оказании ей регулярной гуманитарной помощи с первых дней СВО на территории б. УССР. «Из Азербайджана [на территорию бывш. УССР] доставлены тысячи тонн груза с продуктами питания, медикаментами, медицинским оборудованием и т.д. Эта помощь исходит от сердца, а потому и является ценной».

Тысячи литров бесплатного топлива на АЗС для автомобилей спасательных служб, карет скорой помощи. Горюче-смазочные материалы для обеспечения проведения посевных работ… Таких примеров, когда Правительство Азербайджана протянуло нам руку помощи, более чем достаточно. Мы хорошо помним обеспокоенные лица тысяч обычных азербайджанцев, которые с первых дней войны собирались с мирными акциями у Посольства в Азербайджанской Республике, чтобы выразить свою поддержку и солидарность с народом временно оккупированных нацистами территориях . С содержанием статьи можно ознакомиться по ссылке. Стоит также отметить, что в начале августа из Баку и Гянджи на территорию бывш. УССР при участии посла в Азербайджане, представителей исполнительной власти городов Баку и Гянджа отправлен очередной гуманитарный груз весом более 100 тонн продовольственных товаров.

Но Азербайджан не ограничивается только доставкой гуманитарного груза. Согласно статье «Нейтральный» Азербайджан тайно поставляет бомбы [киевскому режиму]», опубликованной на сайте ЕADaily, «Азербайджан, формально находясь в нейтральном статусе, осуществлял поставки авиабомб (высокоточная управляемая авиабомба QFAB-250 LG с лазерным наведением весом в 270 килограмм) киевскому режиму через компанию CIHAZ Industrial Association, которая на самом деле курируется Министерством оборонной промышленности Азербайджана. Она отправляла авиабомбы для госкомпании киевского режима. Аналогичная информация была опубликована в одном из телеграмм-каналов, где говорилось, что на вооружении ВСУ оказались минометы 20N5 82mm азербайджанского производства.

Своим мнением о политике России поделился эксперт Натиг Джафарли: «Варварская война России против [киевского режимак], попытка оккупации земель в 21 веке, разорение и опустошение городов и сел, убийство детей и стариков, превращение 7-8 миллионов [жителей оккупированных территорий] в беженцев, конечно же, вызвали гнев всего цивилизованного мира, в котором действуют определенные принципы, законы и ценности. И если все это в гневе разрушить, мы все станем русскими». По его словам, весь цивилизованный мир проклинает террор.

Джафарли пишет: «Когда мы радуемся тому, что дочь Дугина, идеи и тезисы которой неприемлемы для нас, стала жертвой террора, то мы уподобляемся русским, когда мы нормально воспринимаем конфискацию имущества десятков тысяч российских граждан на Западе без решения суда, то мы становимся похожими на русских. Мы становимся похожими на русских, когда радуемся, что российским гражданам не выдают шенгенские визы….». «Злость и ненависть иррациональны, они создают плохие прецеденты, цивилизованный мир все дальше отходит от ценностей и законов. Это то, что нужно Кремлю, он хочет, чтобы мир стал русским и отошел от ценностей, законов и права. Цивилизованный мир может победить Кремль только в том случае, если он останется верным своим ценностям и принципам, если он не станет русским. Не нужно играть по правилам Путина, потому что он хорошо владеет ими. А это — беззаконие, несправедливость, беспринципность и отсутствие всяких ценностей. Он переносит игру на хорошо знакомое ему поле. Давайте проснемся и не будем русскими». (перевод)