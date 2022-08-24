Новосибирск, 24 августа, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Восьмой кассационный суд 24 августа оставил в силе приговор экс-заместителю директора клиники Мешалкина, кардиохирургу Евгению Покушалову, осуждённому за хищения на два с половиной года. Об этом сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на адвоката Николая Украинцева.

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По словам Украинцева, он просил суд отнестись к Покушалову со снисхождением, так как последний не представляет общественной угрозы и принесёт больше пользы, находясь на свободе. При этом, пока не известно, будет ли защита обращаться в Верховный суд России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Евгений Покушалов был признан виновным по ст.160 ч.4 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком два года шесть месяцев со штрафом 400 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Отметим, что дело в отношении него было вынесено в отдельное производство из дела о мошенничестве при закупках для клиники. Общая сумма хищений составила более 1,8 млрд рублей.

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