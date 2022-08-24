Вашингтон, , 20:24 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена частично спишет долги по студенческим кредитам некоторым американцам, а также продлит срок выплат по долгам до 31 декабря 2022 года, сообщает 24 августа Reuters.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, планируется списать по $20 тысяч заемщикам, которые учились в колледжах на гранты Pell Grants. По $10 тысяч за обучение смогут не выплачивать те, кто не получил грант Pell Grants.

Уточняется, что данная мера затронет тех, кто зарабатывает менее $125 тысяч в год.

Согласно официальным данным, около 79 миллионов американцев хоть раз в своей жизни брали кредит на обучение, при этом полностью погасить задолженность успели пока лишь около половины из них.

Ранее администрация Джо Байдена уже списала 113 тысяч студенческих кредитов на общую сумму $2,3 млрд и еще 18 тысяч студенческих долгов на $500 млн. Американцы по-разному отреагировали на данную меру. Одни одобрили инициативу президента, а другие расценили списание долгов как массовую передачу богатства и указали, что выплата кредитов — это обязанность человека, а не федерального правительства.

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