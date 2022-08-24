Москва, 24 августа, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Азиатским странам российская нефть предлагается сегодня с большими скидками, сообщает 24 августа Bloomberg. Скидки доходят до 30%.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По данным агентства, Россия сделала предложение нескольким странам на заключение долгосрочных контрактов.

Агентство напомнило об июньской инициативе стран G7 установить ценовой предел для российской нефти — в районе $40–60 за баррель.

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Как ранее разъяснял ИА REGNUM аналитик «Финама» Александр Потавин, это делается, чтобы «расширить поставки российской нефти на мировой рынок, несмотря на западные санкции».