Архангельск, , 19:18 — REGNUM Туристическая сфера Архангельской области вернулась к допандемийным показателям. Об этом сообщает правительство региона.

Архангельская область, Кимжа Travelvesti.ru

«Показатели по количеству туристов у нас растут. К началу сентября мы подведем итоги лета, уверена, что они нас порадуют, — отметила руководитель центра развития туризма и культуры Архангельской области Екатерина Трофимова . — Наш регион популярен у жителей Москвы и Московской области […] Особенно большим спросом пользуются туры выходного дня для посещения как самого Архангельска, так и поездок на Онежское побережье, в село Ломоносово Холмогорского района, а также поездки в Пинежский район: в Голубино и Верколу».

Напомним, в 2019 году количество туристов, посетивших Архангельскую область, превысило 427 тысяч, а в экскурсионных программах приняли участие более миллиона человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область получит более 80 млн рублей на развитие туризма.