Мехико, , 19:16 — REGNUM В Мексике пассажирский авиалайнер Airbus A320 смог приземлиться с горящим двигателем, сообщают 24 августа пассажиры рейса Гвадалахара — Лос-Анджелес в соцсетях.

Самолёт Airbus A320 Igor Dvurekov

Самолёт благополучно совершил посадку в аэропорту Гвадалахары

Двигатель авиалайнера мексиканской авиакомпании VivaAerobus Airbus A320 загорелся во время взлета, через 43 минуты пилоты смогли благополучно посадить самолет.

Стоит отметить, что авиакомпания VivaAerobus и международный аэропорт Гвадалахары до сих пор не сделали официальных заявлений об этом инциденте.

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