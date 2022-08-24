Мехико, 24 августа, 2022, 19:16 — ИА Регнум. В Мексике пассажирский авиалайнер Airbus A320 смог приземлиться с горящим двигателем, сообщают 24 августа пассажиры рейса Гвадалахара — Лос-Анджелес в соцсетях.

Igor Dvurekov Самолёт Airbus A320

Самолёт благополучно совершил посадку в аэропорту Гвадалахары

Двигатель авиалайнера мексиканской авиакомпании VivaAerobus Airbus A320 загорелся во время взлета, через 43 минуты пилоты смогли благополучно посадить самолет.

Стоит отметить, что авиакомпания VivaAerobus и международный аэропорт Гвадалахары до сих пор не сделали официальных заявлений об этом инциденте.