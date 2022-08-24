Варшава, , 19:09 — REGNUM Польская студия Vile Monarch представила свою новую игру The Last Alchemist. Анонс состоялся 24 августа на странице компании в Twitter.

The Last Alchemist Скриншот из трейлера игры

По словам разработчика, игра выйдет только на PC в сервисе Steam. Выход проекта в раннем доступе запланирован на 2023 год. Других подробностей разработчик не раскрыл.

The Last Alchemist — это однопользовательская приключенческая игра. В ней игроку предстоит путешествовать по Европе 17-го века и изучать алхимию.

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