Варшава, 24 августа, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Польская студия Vile Monarch представила свою новую игру The Last Alchemist. Анонс состоялся 24 августа на странице компании в Twitter.

Скриншот из трейлера игры The Last Alchemist

По словам разработчика, игра выйдет только на PC в сервисе Steam. Выход проекта в раннем доступе запланирован на 2023 год. Других подробностей разработчик не раскрыл.

The Last Alchemist — это однопользовательская приключенческая игра. В ней игроку предстоит путешествовать по Европе 17-го века и изучать алхимию.