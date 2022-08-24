Грозный, , 19:15 — REGNUM О создании в Управлении вневедомственной охраны Росгвардии Чечни второго (после СОБР «Ахмат») элитного спецподразделения по охране объектов нефтегазового комплекса написал 24 августа глава региона Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Kremlin.ru

По его словам, процесс формирования структуры «близится к концу». Это, пояснил Кадыров, «тот самый знаменитый «Нефтеполк», бойцы которого в своё время участвовали в многочисленных спецоперациях и громили банды международных террористов».

Глава региона, уточнив, что база этого подразделения рассчитана на две тысячи человек, предложил поторопиться с подачей заявок, чтобы «поступить на службу и стоять на защите закона и правопорядка, охраняя объекты нефтегазового комплекса».

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