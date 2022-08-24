Вашингтон, 24 августа, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Употребление психоактивных и галлюциногенных веществ среди молодежи США в разы увеличилось за первый год пандемии коронавируса и в 2021 году достигло исторически рекордных показателей, сообщает 24 августа New York Times.

Jorge Elías Флаг США

Согласно результатам ежегодного государственного исследования, в ходе которого оценивается частота употребления алкоголя и наркотиков среди молодых американцев, показатели раскуривания никотинового вейпинга и чрезмерного употребления алкоголя продолжили расти в 2021 году после небольшой паузы. Еще один крайне беспокоящий тренд среди молодых людей в возрасте от 10 до 30 лет, это рост количества употребления алкоголя, содержащего каннабиноиды.

При этом исследование выявило и положительные моменты. Так, в минувшем году молодежь стала меньше курить и употреблять опиоидов, что радует экспертов в области общественного здравоохранения.

Эксперты также указывают, что на проблему употребления психоактивных веществ в США влияет ряд тенденций, в том числе растущая доступность марихуаны и реклама якобы терапевтической помощи психоделиков в лечении депрессии, посттравматического стрессового расстройства и других психологических проблем.