Прага, , 19:07 — REGNUM Ранее анонсированная игра The Last Oricru от чешского разработчика GoldKnights выйдет 13 октября 2022 года. Информация об этом появилась 24 августа на странице проекта в Steam.

The Last Oricru Скриншот из трейлера игры

По словам разработчика, игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series S/X и PC. Проект получит как однопользовательский, так и кооперативный режим.

Напомним, что The Last Oricru — это ролевая экшен-игра. Игроку предстоит побывать в «средневековом научно-фантастическом мире», чтобы остановить войну.

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