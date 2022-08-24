Бухарест, , 19:37 — REGNUM Сегодня Румыния располагает необходимыми запасами природного газа для того, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла промышленным предприятиям и бытовым потребителям в осенне-весенний период 2022–2023 гг.

Николае Чукэ Mapn.ro

Об этом в ходе экстренного заседания румынского правительства заявил премьер-министр страны Николае Чукэ, передает 24 августа бухарестский телевизионный канал Digi24.

Николае Чукэ «Сегодня мы обеспечили 70% необходимых запасов голубого топлива, и в течение ближайших нескольких месяцев гарантируем еще до 25% необходимого объема».

При том глава правительства Румынии категорически отказался назвать точные данные по имеющимся в газовых хранилищах страны энергоносителям.

Напомним, ранее независимые эксперты заявили о возможности энергетического коллапса в Румынии. На сегодняшний день абсолютное большинство румынских граждан не в состоянии оплачивать счета ЖКХ.

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