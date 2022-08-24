Москва, 24 августа, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Великобританию и страны Европейского союза (ЕС) ждет масштабный кризис. Об этом 24 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«В Великобритании могут быть введены новые карточки на еду, нормирование потребления электроэнергии. Фактически сегодня европейцам предлагают пить воду из унитаза», — сказал Коротченко.

И подобное положение дел едва ли будет устраивать население стран Евросоюза. Поэтому военный эксперт не исключил, что недовольство жителей ЕС приведет к смене правящих элит в ряде европейских стран.