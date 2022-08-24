Вашингтон, , 19:05 — REGNUM США не способны к каким-либо решительным действиям на территории б. УССР, и только для вида продолжают предоставлять Киеву военную помощь, заявил 24 августа бывший офицер разведки морской пехоты ВС США Скотт Риттер в интервью RT.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, дело ограничивается риторикой и громкими словами.

«Политики могут бросаться громкими словами на страницах лояльных изданий, но ни американские военные, ни их союзники по НАТО не способны по-настоящему бросить вызов России на Украине», — сказал Скотт Риттер.

Он указал на то, что Вашингтон находится в проигрышной позиции и по инерции продолжать растрачивать миллиарды на помощь Киеву и «убеждать американцев в том, что их правительство делает правильные вещи».

Риттер заявил, что победа России в этом конфликте является лишь вопросом времени, и ни США, ни НАТО не могут ничего изменить.

«В конце концов, этот конфликт не является экзистенциальным ни для США, ни для НАТО. Проигрыш в [бывш. УССР] будет очередной неудачей, типа «Афганистана на стероидах». Но поражение не угрожает НАТО крахом и не означает конец Американской республики», — заключил Скотт Риттер.

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