Мурманские власти в три раза увеличили выплаты участникам спецоперации
Мурманск, 24 августа, 2022, 19:02 — ИА Регнум. В Мурманской области в три раза увеличили размер единовременной выплаты участникам специальной военной операции, сообщает региональное правительство.
«Размер единовременной материальной помощи для участников специальной военной операции из числа военнослужащих по контракту в Мурманской области увеличен со 100 тысяч до 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.
Получить региональную выплату смогут участники спецоперации, заключившие краткосрочный контракт о прохождении военной службы после 1 июня.
Как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла закон, согласно которому не могут списываться долги из средств выплат военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, участвующим в военной специальной операции.